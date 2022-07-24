شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا فى أحدث ظهور لها بعد إعلان خطط عملها مع زوجها نيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية بريانكا شوبرا وملكة جمال العالم السابقة أثناء مغادرتها اجتماع عمل في بيفرلي هيلز مؤخرًا وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عاما ظهرت وهي تستمتع بوقتها عقب اجتماعها في إطلالة كاجوال.



بريانكا شوبرا

وهو الظهور الأول لها بعد حوارها الأخير للنجمة الهندية التى كشفت فيه عن مشاريعها التي تحضر لها خلال الآونة المقبلة برفقة زوجها نيك جوناس أثناء تصريحاتها لمجلة "فانيتي فير"، مؤكدة أن هناك أكثر من عمل تستعد لهما سواء في السينما أو التليفزيون قائلة : "هناك خطط لا تتوقف بالنسبة لنا أنا ونيك جوناس، لأنني أحب العمل برفقته بصورة كبيرة"، وأضافت أن هناك أمرًا واحدًا لن تشاركه العمل فيه وهو الغناء مؤكدة أنها لن تغنى برفقته نهائيًا.



احدث ظهور للممثلة الهندية

وكانت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا قد كشفت عن صور نادرة لها برفقة جدتها بمناسبة عيد ميلادها، وتذكرت الي أي مدي تفتقدها، ونشرت شوبرا الصور من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " احتفالًا بعيد ميلاد ناني (جدتي). لقد ساعدت في تربيتي بينما كانت أمي وأبي يوازنان بين الدراسة والوظائف الطبية، لقد كانت جزءًا ثابتًا إلى حد كبير من نشأتي..أشعر بأنني محظوظة للغاية لأن لدي الكثير من الشخصيات القوية عن الأمهات في حياتي. أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا. اشتاق لكي دائما ناني".

وتزوجت بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، عام 2018، في الهند، ويصغرها زوجها بعشر سنوات، وسبق أن احتفل النجمين بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعيد الميلاد المجيد، حيث قام الزوجان اللذين احتفلا بالكريسماس بمنزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بتوثيق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر نيك جوناس عبر Instagram صورة رائعة لعيد الميلاد تظهر عائلته المكونة من 5، وهم نيك وبريانكا وكلابهما الثلاثة.