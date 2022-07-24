شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويلز خلال وصلة رقص مع ابنته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي بروس ويلز أثناء وصلة رقص بصحبة ابنته الصغرى التي تبلغ من العمر 10 سنوات، إذ حرصت الابنة على نشر الفيديو بصحبة والدها الذى يعاني من أزمة صحية خلال الآونة الأخيرة للممثل البالغ من العمر 67 عامًا، وظهرا خلال الفيديو بروح معنوية مرتفعة للغاية مثلما عكست رقصتهما.

وكانت عدسات المصورين رصدت فى وقت سابق النجم بروس ويلز في حي البندقية بمدينة لوس أنجلوس ذهب Bruce Willis في رحلة أخرى يوم الجمعة للحصول على الآيس كريم من سلسلة Salt and Straw الشهيرة في حي فينسيا بلوس أنجلوس.

ويأتي ذلك في ظهور جديد بعدما رصدته عدسات المصورين في شوارع ماليبو بكاليفورنيا ، بصحبة أصدقائه وذلك بعد إصابته بالحبسة الكلامية، وبدا ويلز بصحة جيدة ويستمتع بوقته معهم .



بروس ويلز

وكانت رومر ابنة الممثل الكبير نشرت صورة جميلة لتكريم والدها الشهير بروس ويلز، عقب إصابته بالحبسة الكلامية والتي تبعده تمامًا عن التمثيل، وأظهرت الصورة الرجل ذو القيمة الكبيرة في هوليود، البالغ من العمر 67 عامًا، وهو يحتضن إحدى بناته بين ذراعيه، بينما تنظر رومر، البالغة من العمر 33 عامًا، بضحك إلى الكاميرا.



بروس ويلز مع ابنتها

وعلقت رومر، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أحبك يا أبي، شكرا لك لتعليمي أن أكون مرحة جدا، أنا أحب الضحك معك"، فيما نشر كل من إيفان راشيل وود، وزوجة آرون بول، وإيما هيمنج، إيموشن قلوب في التعليقات على الصورة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



بروس ويلز بصحبة ابنتها

يأتى هذا بعدما أعلنت رومر، مع عائلتها، مؤخرًا، أن بروس يعاني من حالة تسمى الحبسة الكلامية، وأن الممثل Die Hard سيتراجع عن مسيرته المهنية، وأصيب بروس ويليز بـ"الحبسة الكلامية" وهو اضطراب لغوى ناتج عن تلف فى الدماغ يؤثر على فهم الكلام والقدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة، على الرغم من أنه اضطراب لا يؤثر على الذكاء.