طلاق حلا شيحة ومعز مسعود يجتاح السوشيال ميديا.. والفنانة تعلّق: مش عيب نغلط ونصلح أخطائنا! – «أعرف التفاصيل»

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 05:48 صباحاً - أثارت حلا شيحة حالة كبيرة من الجدل مؤخرا بعد منشورها الأخير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نشرت حلا مجموعة صور جديدة لها برفقة عدد من الأشخاص المقربين لها، وكتبت رسالة أكدت فيها على ضرورة التأمل والاستمتاع بالحياة دون تفكير زائد أو زعل، وأضافت لنهاية رسالتها ” مش عيب نقول غلطنا و مش عيب نصلح اخطاءنا بس اهم حاجة منكملش و نعاند نفسنا و نعاقب نفسنا”.

وربط البعض بين هذه الرسالة وعلاقتها بمعز مسعود، وخمن البعض أنهما انفصلا وحلا تراجع تصرفاتها الفترة الماضية.

ولكن مصادر مقربة من حلا شيحة أكدت على استمرار زواجها حتى الآن وأن علاقتها بزوجها معز مسعود جيدة ومستقرة ولا يوجد بينهما أي مشاكل، وكشفت صور حلا شيحة، احتفاظها بدبلة الزواج، وأيضًا متابعة معز مسعود عبر “انستجرام”، ما ينفي ما تردد من شائعات حول طلاقها، ويؤكد استمرار العلاقة بينهما.

حلا شيحة توضح حقيقة طلاقها من معز مسعود:

من جانبها، نفت الفنانة حلا شيحة انفصالها عن الداعية معز مسعود وذلك من خلال صورة أخرى قامت بنشرها لها بالحجاب عبر حسابها الشخصي على موقع” إنستجرام “.

وكتبت حلا شيحة على صورتها موضحة: “لكل المتابعين والمحبين علي صفحتي حابه اقولكم مفيش اي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام

وأضافت حلا شيحة:” معز بعيد عن الكلام دا بالعكس هو سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي وحياته ولادي وعيب الكلام اللي بيتقال علي صفحات السوشيال ميديا كله مش صح ابدا”.

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة تزوجت 3 مرات كان أخرهم من المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود منذ أكثر من سنة تقريبًا، وبعد زواجهما أعلنت اعتزال الفن للمرة الثانية وعادت لارتداء الحجاب.

آخر أعمال حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة الفنان محمد رمضان في مسلسل “ زلزال” من إخراج ابراهيم فخر ومن بطولة محمد رمضان، هنادى مهنى، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، يوسف عثمان وغيرهم.

خيانه عهد

شاركت الفنانة حلا شيحة يسرا في مسلسل “خيانه عهد” من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ومن بطولة يسرا، جومانا مراد، خالد أنور، هنادى مهنى، خالد سرحان، عبير صبرى وغيرهم.

أزمة حلا شيحة مع تامر حسني

هاجمت حلا شيحة الفنان تامر حسني بعد ظهور الفيديو كليب الخاص بها برفقته حيث أشارت أنها طلبت منه حذف البعض منها لينفي الآخر أنه لم ينفذ ذلك فتلغي حلا شيحة متابعته على السوشيال ميديا، وطالبت نجوم الفن بأن يتقوا الله فيما يقدموه من أعمال، الأمر الذي فتح بابًا كبيرًا للجدل والانتقادات من قبل بعض زملائها وأصدقائها، بخلاف والدها الفنان أحمد شيحة، الذي أكد موافقته على الفيلم قبل المشاركة فيه ومن ثم هجومها ليس له مبرر.

نقيب المهن التمثيلية يتدخل

وكان قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه أخطأ حين أعاد الفنانة حلا شيحة للنقابة، متابعا: “مبقاش ليها مكان ومش هيكون طول مانا موجود”.

أضاف زكي، خلال حواره ببرنامج “العرافة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، “ناس كتير مشيوا من الفن بدون أي غلط عشان لما يرجعوا ميبقاش شكلهم وحش احنا بنحب مهنتنا وبنخاف عليها”.

وكانت أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد ظهورها بشكل غير متوقع دون حجاب، ضمن أحداث فيلمها القصير “أثل”، الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2022.

وتفاجأ العديد من الجمهور بظهور الفنانة المصرية حلا شيحة دون حجاب، بعد ارتدائها له مؤخرًا، وقرار اعتزالها مجال الفن بشكل نهائي، وتبين أن حلا صورت الفيلم قبل ارتدائها الحجاب.

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