أحدث ظهور للفنانة سحر رامي زوجة الراحل حسين الإمام.. لن تصدّقوا جمالها بعمر ال60 عامًا! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 05:48 صباحاً - تعد الفنانة سحر رامي إحدى أهم فنانات جيلها، في فترة الثمانينات والتسعينات، ولها العديد من الأعمال الفنية الهامة التي تربعت بها على قلوب المشاهدين وشقيقتها هي الفنانة علا رامي وزوجها السابق هو الفنان حسين الإمام

وغابت الفنانة المصرية سحر رامي فترة طويلة عن الظهور في المناسبات بعد رحيل زوجها الفنان حسين الإمام.

ولفتت سحر رامي الأنظار لها خاصة بعد غيابها عن الظهور والمشاركة في الأحداث الفنية بعد رحيل زوجها الفنان حسين الإمام.

وظهرت سحر رامي بملامح التقدم في السن، حيث علت وجهها بعض التجاعيد لكنها مازالت تحتفظ بجمالها وروحها وابتسامتها الجميلة.

سحر رامي: لم أفكر في الاعتزال

تحدثت الفنانة سحر رامي بعد فترة غياب عن سبب ابتعادها عن الفن، بعد مشاركتها في مسلسل رحيم الذي يعد آخر عمل شاركت به عام 2018.

وقالت سحر رامي : لم أبتعد عن الفن ولكن المنتجين والمخرجين هم من يبتعدون عني للأسف وأتمنى تقديم أعمال فنية لكن لا توجد أعمال تعرض علي.

وأضافت: صعب أطلب من حد يشغلني كل الناس عارفاني وعارفين مستوايا وعمري ما قلت إني اعتزلت أو اتحجبت

لكن هو ده نظام الحياة مش بس في الفن في ناس بتشتغل 24 ساعة أدوار لا تليق عليها وناس مش بتشتغل خالص، والموضوع للأسف مالوش حل، أنا مستعدة أشتغل لكن مش بإيدي.

وتابعت: ما فكرتش في الاعتزال وطول ما أنا قادرة أشتغل مش ممكن أفكر فيه، مضيفة: اعتمدت على الفن كمصدر دخل لكن كنت بقعد سنين كتير من غير شعل ممكن أشتغل إيه غيره؟ دكتورة مخ وأعصاب؟

سحر رامي: الفن مالوش دعوة بالدين

وعن رأيها في الاعتزال وحرمانية الفن، قالت: اللي يحرم ما يتفرجش عليه.. الفن مش مفروض يدخل في الحـرام والحلال واللمس اللي مش عاجبه ما يشتغلش واللي يعتزل مش المفروض يقول.

الفن مالوش دعوة بالدين ما ينفعش فنانة تطلع تتكلم فيه وما ينفعش حد أزهري يقول رأيه في الفن أمال احنا نتكلم في إيه.. اللي يعتزل يعتزل وهو ساكت مش عاوزين نعرف أسباب.

معلومات عن سحر رامي:

سحر نهاد رامي، هي ممثلة مصرية ولدت في 11 مايو 1961 بالقاهرة، التحقت بالمعهد العالي لدراسة الباليه مع شقيقتها الفنانة الشهيرة علا رامي.

وتربت سحر رامي، داخل أسرة فنية فهي ابنة الفنان نهاد رامي الذي قدم العديد من الأدوار بشخصية الرجل الأوروبي وأفلام الجاسوسية مثل “رأفت الهجان، السقوط في بئر سبع، الدمـوع في عيون وقحة وغيرها”.

وتبلغ سحر رامي من العمر 61 عامًا إذ أنها ولدت عام 1967، وهي شقيقة الفنانة علا رامي وتخرجت في الأكاديمية المتقدمة للباليه.

وبدأت مشوارها الفني في العمل بالإعلانات، وتعاونت مع الفنان الراحل سمير غانم في فوازير فطوطة خلال شهر رمضان، وتنقلت سحر رامي للعمل بين السينما والتليفزيون.

قصتها مع حسين الإمام:

تزوّجت الفنانة الشهيرة سحر رامي من الفنان الراحل حسين الإمام في يوليو 1998، بعد قصّة حب وأنجبت منه والدان هم: “يوسف” و”سالم”.

وحكت الفنانة سحر رامي في حوار تليفزيوني عن قصّتها مع الراحل حسين الإمام، إذ ذكرت أن قصّة الحب بدأت بعدما شاهدها حسين الإمام وهي تقدم إعلان شراشيب فأعجب بها وتزوّجها.

وقالت سحر رامي: “حسين الإمام قالي إنه مكنش متفرج جيد للتلفزيون، ولكن معدي بالصدفة قدام التليفزيون لقى إعلان شراشيب فجذبت انتباهه، وكان أبوه جنبه قاله أنا عايز أتجوز البنت دي”.

وتابعت سحر: “بعدها حسين قعد يدور عليّا، وأيامها كنت بدأت أعمل فوازير، وكان هو يعرف راقصة شغالة معانا وسألها عليّا وعزمته يجي معاها”.

وواصلت الفنانة سحر: “ولما جِه أنا مكنتش عارفة مين حسين الإمام ولا أعرف أنه عنده فرقة وكان مشهور أوي أيامها، وعشان معرفوش هو افتكرني مغرورة، وقالي عايزينك تشتغلي معانا في الفرقة”.

واستكملت سحر: “ابتدينا نتقابل وأنا برضو لسه واخده الموضوع جد جدًا وأتكلم في شغل وكده، وفي الآخر أصلا معملناش الشريط وضحك عليّا واتجوزني”.

واختتمت الفنانة سحر: “مهما اتكلمت عنه مش هقدر أوفيه حقه هو حبيب العمر كله، من يوم ما جالي في الفوازير سنة 1983 وهو مسبنيش لحظة، وفضل معايا لحد ما اتجوزنا وخلفنا ولآخر عمره”.

يوسف، نجل الفنان الراحل حسين الإمام قد دخل إلى مجال الفن هو الآخر، فهو مصور ومخرج قدم أكثر من فيلم قصير، كما شارك بالتمثيل في فيلم “بارتي في حارتي” ومسلسل “لعبة نيوتن”.

ومن أبرز أعمال سحر رامي: كابوريا، أشيك واد في روكسي، لا مؤاخذة يا دعبس، حرب الفراولة، اليتيم والحب، ثلاثة على واحد، بكرة أحلى من النهارده، الشجعان

وكان آخر أعمال سحر رامي مسلسل “رحيم”، والذي قدمته عام 2018، وشاركها بطولته كل من ياسر جلال، محمد رياض، نور اللبنانية، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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