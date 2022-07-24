شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون فى أغنية "مين يحبك" مع أحمد زعيم ومحمد رفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن أحمد زعيم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون فى أغنية جديدة تحمل اسم "مين يحبك" من كلمات محمد رفاعي وتوزيع شريف قاسم، وتحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتعاون مؤخرًا الملحن أحمد زعيم مع عدد من المطربين فى أغانيهم منهم عمرو دياب وتامر حسنى ونوال الزغبي وراغب علامة وغيرهم.

وأكدت مؤخرًا النجمة جنات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تتعاون مع النجم السعودى طلال سلامة في أغنية خليجية تحمل اسم "يوم ميلادى" تنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل معه لأنه يتميز بصوت قوى، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها أثناء طرحها.

وقالت مؤخرًا النجمة جنات إنها تحضر لعدة أغانٍ خليجية خلال الفترة المقبلة تتمنى أن تخرج إلى النور وتساعدها الظروف لتقديمها خاصة أنها من محبى الأغانى الخليجية.

وأشارت جنات إلى أنها خلال الفترة الحالية تختار أكثر من أغنية وتسمع من شعراء وملحنين وموزعين لتحضيرات ألبومها الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى المتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد نجاح ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" الذى لاقى صدى فعل كبير للجمهور.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.