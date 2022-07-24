شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو التشويقى للجزء الرابع من فيلم كيانو ريفز John Wick.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت الشركة المنتجة لفيلم John Wick جمهور العمل الذى يشتاق لأحدث أجزاء السلسلة الشهيرة الذى يقوم ببطولتها الممثل كيانو ريفز، إذ بدا التريلر مشوق بصورة كبيرة للعمل الذي يعتبر من أهم أفلام الاكشن في السينما العالمية وارتبط بإيرادات عالية للغاية في شباك التذاكر.

ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم فى دور العرض 24 مارس من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.

وكانت عدد من المواقع الأجنبية قد كشفت عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهز للعرض قبل بداية العام المقبل.

وكانت شركة Lionsgate كشفت عن البدء فى تصوير الفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة طويلة على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم.