رانيا يوسف تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 02:47 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، أنظار جمهورها ومتابعيها بعد نشرها صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة صيفية جذابة خطفت بها أنظار متابعيها بارتدائها فستانًا قصيرًا باللون الكشمير، وكوتش أبيض، وارتدت قبعة ونظارة شمس.

ووجهت رانيا يوسف رسالة لجمهورها قائلة: “عش حياتك كما تريد، لا تجعل أحد يحسسك بالذنب لأنك تعيشها وفقًا لإرادتك وطريقتك الخاصة”.

وعرض لرانيا يوسف مؤخرا الجزء الأخير من مسلسل “الأنسة فرح” بطولة أسماء جلال وأمحمد مجدي وتامر فرج وعدد من النجوم.

من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف، في بطولة فيلم “ملك”، ويشارك في بطولته الفنان نضال الشافعي، ومن تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.