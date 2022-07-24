شقيق عادل امام يوضح سبب غيابه عن حضور زفاف ابنته.. ماذا قال عن حالته الصحية؟

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 02:47 صباحاً - أثار غياب الفنان المصري عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، قلق جمهوره، وعادت شائعات تدهور حالته الصحية في الانتشار من جديد.

من ناحيته طمأن عصام إمام الجمهور على صحة عادل إمام كاشفا سبب غيابه عن حفل زفاف ابنته، وقال: خوفا على الزعيم بعد عودة انتشار فيروس كورونا، كل أسرة الآن بها فرد مصاب بكورونا، والقاعة كانت مغلقة ففضلنا عدم تواجده وسط مجموعة كبيرة من الناس.

واحتفل المنتج عصام إمام بزفاف ابنته فرح، مساء الجمعة 22 يوليو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن ضمن الحضور يسرا ولبلبة ورامي إمام وفيفي عبده وهاني رمزي وأشرف زكي وأنوشكا وغادة رجب ومطرب المهرجانات حمو بيكا، وأحيت حفل الزفاف الراقصة دينا.