سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ30 بصحبة صديقتها تايلور سويفت

القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية سيلينا جوميز على الاحتفال بعيد ميلادها الثلاثين بصحبة أهم أصدقائها، وهي المغنية تايلور سويفت حيث رصدتهم أعين الكاميرات معاً وهما يتعانقان أثناء تناول الغداء في احد المطاعم الشهيرة، إذ يعد الثنائى من أقرب النجمات لبعضهما من ناحية الصداقة الوطيدة التي تجمعهما.



سيلينا جوميز

من ناحية أخرى سبق وظهرت المغنية العالمية سيلينا جوميز برفقة الممثل العالمى نات وولف في فندق Sunset Tower في شارع Sunset Boulevard، غرب هوليوود، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "rtiverse"، أثار ظهور الثنائى شائعات حول وجود علاقة غرامية جديدة تجمعهما، ولم يرد أي منهما على الشائعات التي بدأت في محاصرتهما إلى الآن.





تايلور وسيلينا

كان الاثنان مشاركين في الفيلم الكوميدي للمراهقين Behaving Badly، منذ ثماني سنوات، حيث طرح العمل في 2014، ودار الفيلم حول قصة مراهق يدعى ريك الذي كان معجباً بفتاة جميلة، ويخطط للفوز بقلبها ويضع رهانًا مع ابن أحد رجال العصابات في هذه العملية.

وكان قد حصلت أول 3 حلقات من الموسم الثانى لـ Only Murders in the Building على تقييم وصل إلى 100% من قبل 59 ناقدا عالميا، و92% من قبل 225 مشاهدا معتمدا، من خلال موقع Rotten Tomatoes، ويقوم ببطولته كل من مارتن شورت، سيلينا جوميز، آرون دومينجيز، وآمي رايان.

وذلك بعد طرح أولى حلقات الموسم الثانى من مسلسل Only Murders in the Building من يوم 28 يونيو الماضى، على شبكة Hulu على أن يتكون من 10 حلقات تصل مدتها إلى 30 دقيقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض في أغسطس العام الماضي، من بطولة مارتن شورت وسيلينا جوميز.