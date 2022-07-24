شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى عن رخصة زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك: دى القايمة ومكتوب فيها طقم الجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته النجم أحمد حلمى يضفى حالة من البهجة والكوميديا على جمهوره ومحبيه، حيث علق أحمد حلمى على منشور رخصة زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك بتعليق طريف على الحساب الرسمي لـ"الخليج 365" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "دي القايمة.. ومكتوب فيها طقم الچيلي".





وتأخذ جينفر رسميًا الاسم الأخير لزوجها الجديد، وهى الآن معروفة قانونًا باسم جينيفر أفليك، و نشر موقع TMZ رخصة زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد التصديق عليها قانونيا، وفى نفس الوقت يقضى العروسان شهر العسل برفقة أطفالهما من أزواج آخرين.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا للحظات الرومانسية بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في بارس حيث يقضيات شهر العسل والإجازة الصيفية مع إبقاء الأطفال الذين تتراوح أعمالها ما بين 16 و14 و13 عاما بالقرب منهما.

وكشفت وسائل اعلام غربية عن منزل الزوجين الجديد ومحتوياته وقيمته المادية، ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تفاصيل كثيرة عن قصر الزوجان الجديد، الذى يقع فى بيفرلى هيلز، حيث كان مملوكًا من قبل لـ دانى ديفيتو.