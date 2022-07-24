شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى العربية تثير الحماسة الوطنية فى احتفالية الأوبرا بذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالية وطنية كبرى شهدتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو ونظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وأحياها كورال أطفال الأوبرا ونجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وحضرها حشد جماهيرى ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

وخلالها وجهت عبد الدايم التهنئة لجموع الشعب المصرى بهذه المناسبة الخالدة وقالت إن ثورة يوليو علامة فارقة فى تاريخ مصر، مشيرة إلى أنها نجحت فى تحقيق أحلام وطموحات أبناء الوطن، وأضافت أنها قدمت دعما كبيرا ورعاية مميزة للثقافة والفنون أدى إلى ازدهار الإبداع وإنتاج أعمال شكلت ذاكرة ووجدان الأمة .

وكان الحفل قد أقيم على مسرح النافورة وخلاله استعرض المايسترو صلاح غباشى خبراته المميزة فى القيادة ليخلق حالة من التناغم والانسجام بين الفرقة الموسيقية والمطربين، كما شهد الميلاد الفنى للصوت الواعد بسملة كمال البالغة من العمر 14 عاما والحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى أكدت ثراء مستقبل مصر فى مجال الطرب حيث لفتت الأنظار بأداء باهر لأغنيتى أم البطل وحبايب مصر، وأثار المطربون الحماسة الوطنية للحضور الذين تفاعلوا معهم فى مجموعة مميزة من المؤلفات التى عبرت عن مشاعر الولاء والانتماء منذ إعلان الثورة حيث تغنى مؤمن خليل بـ لو عديت وع الدوار، وقدم حسام حسنى صورة، وشدت صابرين النجيلى بـ"يا حبيبتى يا مصر ومصر التى فى خاطرى"، وتغنت أميرة أحمد بـ"ع الربابة والمصريين"، وقدم وليد حيدر بالأحضان، وأدى كورال الأطفال الله يا بلادنا - ابنك يقولك يا بطل - دولا مين - لفى البلاد وتشارك الجميع فى غناء يا أغلى اسم فى الوجود، كما عزفت الفرقة موسيقى دموع فى عيون وقحة، وسبق ذلك فيلما تسجيليا من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا تناول مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها وأهم نتائجها مرورا بمراحل الإصلاح الذى تبعها.



مطربى الاوبرا يشدون بأجمل الأغنيات فى ثورة 23 يوليو



حفل ذكرى ثورة 23 يوليو



جمهور الاوبرا يحتفلون بذكرى ثورة 23 يوليو