شكرا لقرائتكم خبر عن "كايروكى" يُحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية بعد نجاح "ريفو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكي، منذ ساعات، حفلا غنائيا فى مدينة الإسكندرية رفع لافتة "كامل العدد" قدم الفريق عددا كبيرا من أغانيهم المميزة لجميع الحاضرين أبرزها: "كنت فاكر، ليلى، نعدى الشارع سوا، ساموراى، كل حاجة بتعدى، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمى أنا، هاتلنا بالباقى لبان، بنخاف، غريب فى بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، اضحك، ليلي، غمض عينك وغيرها.



حفل كاريوكي فى الإسكندرية



حفل كاريوكي فى الإسكندرية



حفل كاريوكي فى الإسكندرية



حفل كاريوكي فى الإسكندرية



حفل كاريوكي فى الإسكندرية



حفل كاريوكي فى الإسكندرية



حفل كاريوكي فى الإسكندرية

وكان فريق كاريوكى قد قدم بطولة مسلسل "ريفو" الذى عرض حصريا على منصة "واتش ات" ، والذى قال أمير عيد عنه: مسلسل ريفو ليس قصة كاريوكي.. ركين سعد وسارة عبد الرحمن كانوا بيساعدوني في التمثيل".

وأضاف أمير عيد: كانت بتجيلي حاجات في التمثيل قبل ده بس كنت بخاف لكن عندما عرض على هذا العمل توقعت نجاحه، وعلق: كنت حاسس أنه ممكن ياخد وقت عشان ينجح ولم أتوقع أن يصل لهذا القدر من النجاح في عشرين يوماً فقط".