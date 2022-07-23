شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بأغنيات ألبومه الجديد في حفل العلمين الجديدة 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهضبة عمرو دياب بنزول أغنيات ألبومه الجديد التي طرحها مؤخرا، في حفل غنائى يقام في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة 5 أغسطس المقبل، والذى سيحضره عدد كبير من جمهور الهضبة ومحبيه.

طرح النجم عمرو دياب أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرا، حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتفاعل الجمهور مع أغاني الهضبة الجديدة وهي "ب وح وب وك" وأغنية "ناس حلوة" و"وزير السعادة".

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا يضم أغاني "ناس حلوة"، "ب وح وب وك"، و"وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.