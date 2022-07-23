شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عروض نادى سينما البحر المتوسط بسبب انطلاق المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت إدارة سينما الهناجر منذ قليل، عن عرض الفيلم اللبناني "يوسف" الذى كان من المقرر عرضه يوم الإثنين ضمن عروض نادى سينما البحر المتوسط بسبب انطلاق عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى، على أن يستأنف نادى سينما البحر المتوسط عروضه الشهر المقبل.

ويفتتح عرض (يا عزيز عينى) المأخوذ عن كتاب "عزيز عيد.. طائر الفن المحترق" تأليف الفنانة صفاء الطوخى، ومن إعداد وإخراج عصام السيد المهرجان القومي للمسرح المصرى فى دورته الخامسة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

العرض بطولة مجموعة من الفنانين الشباب منهم محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، على كمالو ، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد، وأشعار: مصطفى إبراهيم، وألحان: هيثم الخميسي، استعراضات: شيرين حجازي، ديكور: محمد الغرباوي، ملابس: مروة عودة.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام يضم أفضل العروض التى قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة، ما قدم فى فضاءات المسرح فى مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى الذى يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.