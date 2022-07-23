شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الأولى من مهرجان المنصورة المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت، اليوم السبت، فعاليات الدورة من مهرجان المنصورة المسرحى الإقليميى الأول، على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بعد الانتهاء من عرض 16 عرضا مسرحيا، وتنظيم 13 ورشة فنية في كل مجالات المسرح.

وتضمن حفل الختام توزيع جوائز العروض المسرحية الفائزة، وتكريم الفائزين خلال الدورة الأولى، من المسرحيات التى تم عرضها على مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية، ومسرح قصر ثقافة المنصورة.

وترأس دورة المهرجان، الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ورئيس اللجنة التنفيذية النائب أحمد سلام الشرقاوي، ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط.

كانت الدورة الأولى من المهرجان قد انطلقت، مساء السبت 16 يوليو، فعاليات بحضور الفنان محمد صبحى، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والدكتور أيمن الشيوى رئيس المهرجان، والمخرج علاء قوقة، والمخرج أحمد الشرقاوي، والمخرج أحمد عبد الجليل.

وحملت الدورة الأولى اسم "الراحل محمود نسيم"، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.