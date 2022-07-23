شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاتهام أكرم حسنى بسرقة أغنية "للّى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكرم حسنى فى مرمى الاتهام بسرقة أغنية للّى للنجم محمد منير، وهى الأغنية التي يكتب كلماتها ويلحنها فى أول تعاون بينه وبين الكينج منير، فبعد يوم من اتهام الشاعر عادل صابر، الخميس الماضى، لأكرم حسنى بسرقة كلمات الأغنية ولجوئه للقضاء، اتهمه مطرب شاب بسرقة لحن الأغنية من قبل المطرب الشاب محمود المنسى.

الشاعر عادل صابر، اتهم أكرم حسنى بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء.

وأعلن الشاعر عادل صابر أن القضية ستطرح قريبًا أمام القضاء للحسم فى الموضوع وقد تولى القضية مكتب المحامى أدهم العبودى، دون تجريح أو هجوم على أحد، بحسب قوله.

ثم جاء رد أكرم حسنى على صفحته على "فيس بوك" قائلا: قريت من شوية بوست بيتهمنى بسرقة كلمات أغنية (للى) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفى كلمنى بيطلب منى رد على الاتهام ده.. فخلونى أوضح كذا نقطة :

1 - كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودى رحمة الله عليه.

2 - أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا.

3 - تشابه جملة من الأغنية التى تتكون من 12 بيت مع جملة للشاعر لا يعنى السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعى.

4 - لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 20 بيت اختار منهم الكينج 12 بيت وتم تسجيلهم فمعتقدتش اللى كتب 20 بيت هتقف معاه فى جملة عشان يسرقها.

5 - أنا بكتب أغانى بقالى أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال فى أغانى برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أى أغنية فى البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية.. ف اللى يعمل كدة بيتهيألى صعب يحط نفسه فى موقف زى ده.

6- أنا مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغانى من باب الهواية ف أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسى كشاعر.. أنا بعمل ده بحب.

7 - وأخيرا.. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسى ولكن لاحترامى للجمهور المحترم اللى بيثق فيا ف حبيت أوضح له.

بعدها بيوم، اتهم المطرب الشاب محمود المنسى، الفنان أكرم حسنى بسرقة لحن أغنية "للّى" للنجم محمد منير، وقال المطرب الشاب فى فيديو مصور: "إن أول أغنية من إنتاجى كانت بعنوان ولد الهلالية.. بصراحة أنا مضايق جدا من بعد ما نزلت أغنية محمد منير (للّى) واتفاجئت إن اللحن بتاعها (كوبى بست) من أغنيتى.. أنا مش طالع أتهم حد بعينه ولا محتاج تبريرات زى توارد الأفكار أو توارد الألحان.. لأن الفنان محمد منير فنان كبير وله تاريخ مشرف وأنا من عشاقه.. وأكرم حسنى فنان مبدع.. لكن بعيدا عن آرائنا الشخصية أنا متمسك بحقى الأدبى جدا".

من جانبنا، تواصل ”الخليج 365” مع الفنان أكرم حسنى للرد على تلك الاتهامات، واكتفى بالقول: "الكلمات أمام الناس.. ولهم الحكم والتعليق".

يذكر أن مذهب الأغنية التى كتبها الفنان أكرم حسنى يقول:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

...

أما الموال الرباعي للشاعر عادل صابر يقول:

صَنـــْف الطــحــــين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه

وان كــــان ســــؤالك قبـيــح حــيـبـــان مـــن ردُّه

كُـــــل البــــلايــــا لابــــُد يكــــون لهـــا أسبــاب

واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه

وقال الفنان أكرم حسني، إنه لا يفضل الالتفات للأشياء التي تؤثر على النجاح، موضحا أن الأغنية "للي" التي قدمها لمحمد منير 20 بيت شعر، وتشابه بيت لأبيات شاعر، ولكن هناك ما يسمى توارد الأفكار.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هل تشابه بيت بين 20 بيت في الأغنية يعني أني سارق للأغنية.

وعلق على اتهام المطرب الشاب محمود المنسى، له بسرقة لحن أغنية "للّى"، أن اللحن ظهر في أكثر من أغنية، وهذا وارد.