شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يشارك بأغنيتين فى ألبوم رامى جمال "يستاهل بوستين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الشاعر أحمد المالكى فى ألبوم النجم رامى جمال الجديد والذى يحمل عنوان "يستاهل بوستين"، الأولى بعنوان "شوفت الحقيقة" من ألحان رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية بعنوان "أنا دلعت" من ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.



رامى جمال

من ناحية أخرى، يشارك أحمد المالكى النجم تامر عاشور فى ألبومه الجديد، ومن المقرر طرح أغنية "هي الناس" من كلمات المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، خلال الأيام المقبلة.

وكان رامى جمال، قد روج لألبومه الجديد والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وكتب رامى عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "شكرا لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفي كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه".