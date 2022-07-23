شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يعلن عن أحدث أفلامه السينمائية "اللعب مع العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح حسين قرب عرض أحدث أفلامه السينمائية الذى يحمل اسم "اللعب مع العيال" بدلاً من "يعملوها الكبار" وذلك بعد غياب 3 أعوام عن السينما إذ كانت آخر أفلامه "عيش حياتك" عام 2019، وشاركته البطولة ساندى.

"اللعب مع العيال" يناقش مشاكل الآباء والأبناء في الحياة، إخراج هانى حمدى، ويشارك في بطولة الفيلم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.



اللعب مع العيال

كان الفنان سامح حسين قد اختتم عروض مسرحيته حلم جميل، على المسرح العائم بالمنيل، 17 يوليو الجارى، قبل أن يسافر إلى الإسكندرية لعرض المسرحية هناك.

كانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.