لقاء طارئ يجمع بين شاكيرا وبيكيه في أمريكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجمة الكولومبية، اللبنانية الأصل، شاكيرا قد سافرت مع طفليها إلى كاليفورنيا لقضاء إجازة هناك رغم معارضة والدهما جيرارد بيكيه لذلك.

وفي الوقت الذي يتواجد مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه في ميامي ضمن المعسكر الإعدادي لفريقه برشلونة. توقعت المجلة أن يحصل لقاء طارئ بين الثنائي لمناقشة أمور الحضانة.

وورد في المجلة: “إن شاكيرا تنتظر اجتماعاً حاسماً مع بيكيه لحل مشكلة الحضانة بشكل قاطع”.

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت سابقاً في تقرير جديد لها، أن لاعب كرة القدم الإسباني، قطع علاقته بشكل نهائي بالنادلة التي كان يواعدها، وأنه يسعى جاهداً إلى إعادة المياه لمجاريها بينه وبين الفنانة الكولومبية، اللبنانية الأصل، ​شاكيرا​، بعد إعلانهما الانفصال رسمياً مؤخراً.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن المصور الصحفي جوردي مارتين قوله: “يسعى بيكيه إلى إعادة العلاقات الجيدة مع شاكيرا؛ فهو أعزب الآن ولديه الكثير من الأصدقاء”.

وورد في التقرير أن الثنائي يحاولان التوصل إلى حل جيد فيما يتعلق بمستقبلهما ومستقبل طفليهما، خاصة أن شاكيرا تفكر في الانتقال إلى ميامي، فيما جيرارد بيكيه سيبقى في برشلونة.

إلا أن ما يثير الشكوك في الخبر هو التقارير التي أكدت سابقاً أن الانفصال لم يحدث بسبب الخيانة؛ فهل ستعود شاكيرا حقاً إلى بيكيه؟!

ووفقاً لبرنامج Chisme No Like على You Tube، يعمل كلا الطرفين بجد لإيجاد حل مقبول لهما في أسرع وقت ممكن. وبناءً عليه فقد قدمت شاكيرا عرضاً مذهلاً بعدة ملايين إلى بيكيه، والذي رفضه بشكل مثير؛ لأنه يعمل على اقتراح مضاد.

يُقال إن شاكيرا عرضت تحمّل المسؤولية الكاملة عن طفليهما؛ ساشا وميلان، اللذيْن وفقاً لعرضها سينتقلان معها إلى ميامي. لن يتحمل بيكيه أي مسؤولية مالية عن الأطفال، والأكثر من ذلك أن شاكيرا ستدفع له حتى السفر بالدرجة الأولى إلى ميامي خمس مرات في السنة لزيارة الأبناء. علاوة على تلك الزيارات الخمسة، تقترح المغنية الكولومبية أن يقضي الأطفال الصيف مع والدهما.

هذا بالإضافة إلى الجزء الأكثر جدارة بالملاحظة في مقترحات شاكيرا؛ هو أنها عرضت تغطية 20٪ من ديون لاعب كرة القدم -نحو 2.5 مليون دولار- التي تكبدها بسبب مشاكل قانونية في إسبانيا.