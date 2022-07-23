الملكة إليزابيث تقضي إجازتها الصيفية في اسكتلندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الملكة “إليزابيث” إلى أحد الأماكن المفضلة لديها؛ المرتفعات الاسكتلندية، فقد شوهدت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً وهي تغادر مقر إقامتها الملكي في قلعة وندسور يوم الخميس لتسافر إلى منزلها بالمورال في اسكتلندا، حيث تتراجع تقليدياً في أواخر أشهر الصيف.

وفقاً لموقع People، كانت الملكة ترتدي فستاناً منقوشاً بالأزهار بالإضافة إلى عقد من اللؤلؤ ونظارات ملونة في السيارة.

نظراً لأن قلعة بالمورال مفتوحة للجمهور حتى 2 أغسطس من هذا العام، فمن المحتمل أن تقضي الملكة الأسبوعين المقبلين في مكان آخر في العقار قبل الانتقال رسمياً- من المحتمل أن تتواجد بمنزلها الريفي الاسكتلندي الخاص Craigowan Lodge، الذي يقع على بعد حوالي ميل واحد من القلعة.

وشاركت الملكة العام الماضي، في الترحيب الاحتفالي التقليدي حيث انتقلت إلى قلعة بالمورال لبقية فصل الصيف. شاركت في تفتيش فوج مشاة من الجيش البريطاني المعروف باسم Balaklava Company، الكتيبة الخامسة، الفوج الملكي الاسكتلندي عند البوابات في بالمورال- وقابلت مرة أخرى جالب الحظ ، المهر المُسمى “كروشان الرابع”.

فوي السنوات الماضية، كان معروفاً أن “كروشان الرابع” لم يكن في أفضل سلوك له مع الملكة “إليزابيث”. في العام السابق، حاول “كروشان” أن يأخذ قضمة من باقة الزهور التي تحتفظ بها الملكة.

وكانت الملكية الواسعة في العائلة المالكة منذ عام 1845، عندما اشترى زوج الملكة “فيكتوريا”؛ الأمير “ألبرت”، القلعة والمنطقة المحيطة بها والتي تبلغ مساحتها 7000 فدان.

ولأكثر من 150 عاماً، كانت القلعة الاسكتلندية بمثابة ملاذاً خاصاً للعائلة المالكة البريطانية. خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المرجح أن يأتي أقارب الملكة للزيارات والترفيه، وعقد الرقصات، والنزهات، والاستمتاع بالحفلات.

وعلى الرغم من أن سفر الملكة لأسكتلندا يُعتبرعطلة، إلا أنها تستمر في العمل، وتقرأ أوراقها الدبلوماسية في الصناديق الحمراء الشهيرة التي يتم تسليمها يومياً. كما أنها عادة ما تستمر في جذب الجماهير والقيام ببعض الارتباطات العامة.

يذكر أن الملكة “إليزابيث” سافرت إلى بالمورال في مايو قبل احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، بمناسبة مرور 70 عاماً على العرش. ساعدت الزيارة القصيرة الملكة على الإسترخاء قبل عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت أربعة أيام.