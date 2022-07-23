شيرين تثير الجدل بصورة جديدة.. شائعة الحمل تطاردها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من جديد لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة غياب.

ولم تظهر شيرين عبد الوهاب طيلة الفترة الماضية على مواقع التواصل إلا لتردّ على أسئلة المعجبين من خلال خاصية الستوري عبر حسابها في موقع “انستغرام”.

وبعودتها هذه المرة إلى مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت شيرين صورة تجمعها بأصدقائها، وعلقت عليها ” أغلى الناس على قلبي”، لتثير بعدها حالة من الجدل بين المتابعين.

وفي التفاصيل، بدت شيرين عبد الوهاب في الصورة بوزن زائد، فرافقتها الكثير من التعليقات التي تشير إلى حملها وزيادة وزنها.

ورغم أن شيرين عبد الوهاب كانت قد نفت منذ فترة أنباء حملها من طليقها الفنان المصري حسام حبيب، إلا إن البعض ما زال يصر على نشر هذه الشائعة مع كل ظهور جديد لها.

وأطلقت شيرين خلال اليومين الماضيين، العديد من التصريحات النارية من خلال برنامج “كلمة أخيرة”، وجهت من خلالها اتهامات عديدة لزوجها السابق حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” أبرزها الاستيلاء على سيارة تقدر قيمتها ب 3.5 مليون جنيه، قالت إنها كتبتها باسمه حتى لا يتعرض للحرج أثناء العبور من كمائن الطرق، وكان من المفترض أن يحرر لها عقدا من الباطن للحفاظ على حقوقها المالية ولكنه لم يفعل.

كما أشارت إلى أنه مريض نفسي وتسبب في خسارتها لوالدتها وأسرتها والأصدقاء المقربين، وأنها كانت تنفق عليه لأنه بلا عمل، وقدمت عبدالوهاب خلال المداخلة الهاتفية اعتذارها إلى الجمهور على الهواء، قائلة: “عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبحبهاش”.