محمد عبده يتألق على مسرح دار أوبرا باريس.. بتوقيع لبناني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقى فنان العرب محمد عبده جمهوره الكبير على مسرح دار الأوبرا الفرنسية في العاصمة باريس بحضور الآلاف من عشّاقه الذين توافدوا من كافة دول العالم.

نفذت تذاكر حفل اليوم الأول، وهو ما دفع المنظمين لإقامة ليلة ثانية في اليوم التالي. خطوة عبدو هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، إذ انه أول من يقف على خشبة مسرح دار الاوبرا الفرنسية بين النجوم العرب، وكان قد وثّق المخرج المبدع باسم كريستو هذا الحدث التاريخي برفقة فريقه الضخم، حيث زار باريس بهدف النقل التلفزيوني للحفل.

الحفل الذي أشرفت على تفاصيله شركة روتانا، أصرّ فنان العرب أن يتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو الذي يثق جدا بصورته وإبداعه، هذا وكان كريستو قد التقى أبو نورة أثناء تواجدهما في باريس وجمعتهما صورة تذكارية، وعن هذا الحدث يقول كريستو “مما لا شكّ فيه، أنها محطة مهمة جدا اليوم وإنجاز يدعو إلى الفخر بوقوف فنان العرب على مسرح دار الاوبرا الفرنسية، واتشرّف وافتخر باختياره لي لتوثيق هذا الحدث، فأبو نورة بالنسبة لي ولجميع من يعمل في مجال الفن، هو بركتنا وختام عنقود العمالقة العرب”.