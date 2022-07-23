تكريماً له.. إطلاق اسم زيلينسكي على نوع من اللافقاريات البحرية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام علماء بولنديون بتسمية نوع جديد من اللافقاريات البحرية التي يبلغ عمرها 150 مليون عام “Ausichicrinites zelenskyyi” نسبةً للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتكريماً له.

وفي التّفاصيل، فعُثر على الحفرية الكاملة للمخلوقات الغريبة في إثيوبيا وأوضح العلماء أنّ التسمية جاءت تكريماً للرئيس السادس والحالي لأوكرانيا فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي، وذلك بفضل شجاعته في الدفاع عن أوكرانيا خلال الحرب ضد روسيا.

علاوة على ذلك، قال المؤلف الرئيسي البروفيسور ماريوس سالامون، من جامعة سيليسيا، إنّ الحفرية “محفوظة بشكل استثنائي”.

ويذكر أنّ بقايا هذه الحيوانات تعود إلى العصر الجوراسي ( قبل 145 -201 مليون عام) وأرسلت عام 2021 إلى بولندا لدراستها بصورةٍ مفصّلة.