زياد برجي يعاتب جورج وسوف: “بيتكلم عليّ”.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان زياد برجي رسالة عتب إلى سلطان الطرب جورج وسوف من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”.

في التفاصيل، تحدّث الفنان جورج وسوف عن أغنية جديدة بعنوان “بيتكلم عليّ”، وعندما سُئل عن اسم الملحن والشاعر، ردّ بالقول “كلمات الشاعر وألحان الملحن”، وهو الأمر الّذي دفع زياد برجي الى التعليق.

وكتب زياد عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”: “أنا اسمي مكتوب؟ لا! طيب”، بهذه العبارة عاتب الفنان زياد برجي سلطان الطرب جورج وسوف عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

وأوضح زياد برجي أن الأغنية من ألحانه، ومن كلمات أمير طعيمه وتوزيع زاهر ديب.