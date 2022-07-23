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كاظم الساهر يعلّق على القصف التركي شمال العراق.. “خاتمة الكوارث”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تعليقٍ له على القصف التركي على مصيف شمال العراق في محافظة دهوك، قدّم الفنان العراقي كاظم الساهر التعازي الى أهالي الضحايا، وذلك في منشورٍ عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، دوّن الفنان كاظم الساهر: “ببالغ الأسى والحزن نتقدّم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أسر ضحايا القصف الصاروخي في بلدنا العزيز، ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل”.

وختم الساهر منشوره بالقول: “نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في عراقنا الحبيب. إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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