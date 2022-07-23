كارول سماحة تسرق الأنظار بصور جديدة.. كواليس “اجازة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة اللبنانية كارول سماحة الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اجازة”، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال اتّسمت بالأنوثة والقوّة في آن.

ولاقت صور كارول سماحة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها في الكليب الذي يحمل جرعة زائدة من الإجابية والحركة.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “اجازة” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

وتمثّل أغنية “اجازة” رابع تعاون بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان.

تعاونت كارول في فيديو كليب “اجازة” مع المخرجة بتول عرفة، وجاء العمل بفكرة عفوية وبسيطة عكست أجواء الأغنية الصيفية، حيث اللوحات الراقصة والاستعراضية بطريقة جديدة ومختلفة.