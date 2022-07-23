شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تمتلك محل أزياء فى فيلم "فرنسى مصرى" مع نادين لبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة سلوى عثمان ضمن أحداث فيلم "فرنسى مصري" شخصية امرأة تمتلك محل أزياء، وتجمع مشاهدها بين الفنانة اللبنانية نادين لبكى.

سلوى عثمان واحدة من أشهر الجراندات النسائية في مصر، قدمت العديد من الأعمال المختلفة والرائعة، لها مثيرة كبيرة في الأعمال الدرامية والسينمائية، وتحديداً دورها في مسلسل "البرنس" الذى قدمت من خلاله إمكانيتها الفنية وأوضح مدى قدرتها على تقديم الأدوار المتنوعة.

ويعرض للفنانة سلوى عثمان حاليا فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وآخرون.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.