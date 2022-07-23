شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح أحدث أغنياته "رقصة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمرو مصطفى ثانى أغنيات ألبومه الجديد والتي جاءت بعنوان "رقصة" عبر حساباته الشخصى بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، إحدى أغنيات ألبومه الجديد "غيرك مين".

وتعد أغنية رقصة ثانى أغنيات عمرو مصطفى بعد أن طرح الأربعاء الماضى أغنية "إلا أنا".

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى يعتبر ألبومه الجديد "إلا أنه" تحديا كبيرا ، إذ قال فى أحد اللقاءات التليفزيونية إنه سيكون أهم مطرب فى الوطن العربى رغم كل كل المشككين فى موهبته الغنائية، وأكد أنه يؤمن تمامًا بأنه سيكون أهم مطرب في الوطن العربي بعد أربع سنوات، معقبًا: "كمان 4 سنين هكون أهم مطرب في العالم العربي، ده وعد أخدته بيني وبين نفسي". وحول نصيحة البعض له بعدم الغناء، عقب: "هو ماله؟ مغنيش ليه؟ عشان أفضل طول عمرى أعملهم أغاني".