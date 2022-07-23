شكرا لقرائتكم خبر عن بونوتشي ينتقد دي ليخت بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقد ليوناردو بونوتشي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، الهولندي ماتياس دي ليخت، بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ الألماني.



بايرن ميونيخ يتعاقد مع دي ليخت

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني، أعلن عن تعاقده مع المدافع ماتياس دي ليخت، مقابل 90 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2027، وسيحصل على راتب 10 ملايين في السنة.



تعليق بونوتشي عن انتقال دي ليخت للبايرن



وقال بونوتشي في تصريحات لـ "توتو سبورت":"لم أتفاجأ بانتقال دي ليخت إلى بايرن ميونيخ، لأن اللاعب سبق له أن ألمح في أوقات سابقة، لرغبته في الرحيل عن السيدة العجوز".



وتابع: "دي ليخت لم يحترم المجموعة التي كان فيها لمدة 3 سنوات، ساعدناه على النمو، استثمرنا فيه وأعطيناه الكثير".



واختتم: "عندما عاد دي ليخت من العطلة، تحدثنا مع بعضنا البعض، فهمت ما قاله.. الجميع أحرار، لكن يوفنتوس يبقى هو يوفنتوس".