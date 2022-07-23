شكرا لقرائتكم خبر عن "صيف السعودية" يحتضن ليالي الفنون الخالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأولى حفلات "ليالي الفنون الخالدة" قدمت الشركة الرائدة في تنظيم الحفلات "بنش مارك" حفلا جمع كل من الفنان المصري احمد عفت والفنانة المصرية ايمان عبدالغني على مسرح "بنش مارك" في جدة، واظهر الحفل تفاعل جمهور الطرب وفن الزمن الجميل مع صعود عفت على المسرح حيث افتتح الحفل بأغنية "زي الهوى" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، واتبعها بترحيب بالجمهور السعودي وكلمة شكر للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة وخص بالشكر رئيس مجلس الادارة زكي حسنين، واكمل بعدها فقرات الحفل بمجموعة من الاغاني المخلدة عبر الاجيال للفنان عبدالحليم حافظ.

وقال الفنان احمد عفت "في حفلي الاول بجدة كنت سعيد جدا بغناء الجمهور وتفاعله واستقبالهم لي، واخترت ان اغني الى مدرستي عبدالحليم حافظ الذي تعلمت منه ان اغني من قلبي ليصل احساسي للجمهور، وتبقى الذكرى في اذهان الجمهور".

اعتلت في الوصلة الثانية المسرح الفنانة ايمان عبدالغني، حيث استقبلها الجمهور بحماس، وبدأت وغنت مجموعة منوعة من الاغاني الخالدة منها اغاني لكوكب الشرق والفنانة الراحلة وردة والفنانه ميادة الحناوي، وشكرت ايمان الجمهور على حضوره وخصصت بالشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ والشركة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم.

وقالت ايمان في لقاء مع الاعلام، "لم اتوقع هذا الحضور في هذا الوقت من السنة الذي نشهد فيه غالبا سفر العديد لتقضية الاجازة الصيفية، وبما انه اليوم يوافق ذكرى ميلاد الراحلة وردة اخترت ان احتفل بهذا اليوم مع جمهور جدة بأجمل الاغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية خصوصا وان وردة من اقرب فناني الزمن الجميل الى قلبي".

من جهته صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين، "بعد نجاح حفلات موسم جدة 2022، نعود اليوم بدعم من الهيئة العامة للترفيه بعدد من حفلات تحمل عنوان "ليالي الفنون الخالدة" والتي تسلط الضوء على ابرز اغاني فناني الزمن الجميل، حيث تتميز الامسيات بأجوائها الكلاسيكية، نبدأها من جدة مع الفنانين احمد عفت والفنانة ايمان عبدالغني، ويليها حفل الرياض على للفنانين ياسر سليمان ومي فاروق على مسرح ابو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي".