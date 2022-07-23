شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تطرح أحدث أغانيها "طالعين الساحل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سمية درويش أغنية "طالعين الساحل" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات عطاء الشافعى وألحان أحمد محيي، توزيع وميكس سادو.

وتعمل سمية، الفترة الحالية على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ويحمل عدد الأغاني المتنوعة.

يذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش أغنية" الراجل الشرقى" كلمات علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع أسامة عبد الهادي، ومن إخراج نبيل مكاوي.

وشاركت سمية درويش فى مسلسل بركة بشخصية نغمة بطولة عمرو سعد، كمال أبو راية، هالة صدقى، هنادى مهني، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم.

كما شاركت أيضا فى مسرحية " سيرة الحب بشخصة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى البطولة إيهاب فهمى، مجدي صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، ومن إخراج عادل عبده.