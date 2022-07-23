منة فضالي تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 06:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” منة فضالي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرض والدتها لازمة صحية استدعت دخولها إلى المستشفى يوم الخميس الماضي .

فنشرت منة فضالي صورة لوالدتها من داخل المستشفى وهي على فراش المرض وأرفقتها بتعليق طالبت من خلاله جمهورها بالدعاء لها فقالت : ” أمي تعبانة أوي .. أدعولها ” .

فيما كشفت منة فضالي في منشور آخر لها يوم أمس الجمعة عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فأشارت إلى استقرار الحالة الصحية لوالدتها وخروجها من المستشفى وكتبت : ” الحمد لله أمي خرجت من المستشفى .. شكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت وجت .. ألف شكر ” .