مي العيدان تعلن فوزها في قضيتها ضد هذه الممثلة

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 06:50 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن فوزها في القضية التي أقامتها ضد مواطنتها الممثلة ” نرجس النكاس ” .

وذلك على خلفية قيام نرجس النكاس بالإساءة إلى مي العيدان والتطاول عليها في بث مباشر عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتبت مي العيدان في تغريدتها : ” الحمد لله والشكر لله ومن ثم الشكر للقضاء الكويتي النزيه، تم الحكم لصالحي ضد المدعوة نرجس النكاس من محكمة التمييز الجزائية برفض التمييز وتأييد غرامتها لدوله بمبلغ 2000 دينار وتحويل القضية للدعوة المدنية ليحدد القاضي التعويض لصالحي ” .

وتابعت : ” بعدما قامت المتهمة بتصوير لايف استمر تجاوز ال 20 دقيقة قامت بالتطاول علي بشتى أنواع الشتائم التي مست الكرامة والسمعة والإهانة والشرف أمام آلاف المتابعين وهي تسخر وتستهزئ ” .

وأضافت : ” ولم تكتفي بذلك فقط بل قامت بالدخول وإرسال رسالة لي على الخاص تفتخر وتعلمني بأنها قامت بالتطاول علي .. وهنا علمت بأنها تبحث على الشهرة من ورائي ولكني التزمت الصمت ” .

واختتمت العيدان : ” عندما قام عدد من المتابعين بإرسال أي نسخة من اللايف الخاص بها الذي قامت بالتطاول علي واتجهت للقضاء لأنها ساحة العدل والإنصاف .. والحمد لله أنصفني، كما أشكر المحامي ضاري الواوان على مجهوده ومثابرته بالقضية ” .