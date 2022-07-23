انهيار نهلة سلامة خلال تشييع جثمان والدتها وغياب نجوم الفن عن الجنازة

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 06:50 مساءً - انهارت الفنانة ” نهلة سلامة ” خلال تشييع جثمان والدتها الفنانة الاستعراضية ” نوال الصغيرة ” من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين ظهر أمس عقب صلاة الجمعة .

حيث سيطرت على نهلة سلامة حالة من الحزن وظهرت في عدد من الصور التي تم التقاطها لها بالجنازة وهي في حالة انهيار ولم تستطع تمالك نفسها من البكاء أثناء تشييع الجثمان .

وشهدت جنازة الفنانة الاستعراضية الراحلة نوال الصغيرة غياب نجوم الفن عن الحضور بينما حرص على المشاركة في وداع الراحلة المقربين من الأسرة .

وكانت قد أعلنت الفنانة نهلة سلامة مساء يوم الخميس الماضي وفاة والدتها في منشور عبر حسابها على فيس بوك جاء فيه : ” حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي، الله يرحمك ويحسن إليكي .. إنا لله وإنا اليه راجعون ” .