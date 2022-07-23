شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمهم" لـ محمد إمام يحقق 30 مليون جنيه بالسينمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام إيرادات بلغت مليونًا و300 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الجمعة، لتضاف إلى ما حصده الفيلم منذ انطلاقه فى دور العرض 7 يوليو الماضى للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، لتصبح محصلة إيرادات الفيلم 30 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض، حيث من المتوقع أن يتخطى محمد إمام ايرادات فيلمه السابق "لص بغداد".

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.