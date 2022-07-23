اتهام أكرم حسني بسرقة كلمات أغنية ” للّي ” لمحمد منير

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 05:50 مساءً - وجه الشاعر ” عادل صابر ” في منشور عبر حسابه على فيس بوك اتهاما للفنان ” أكرم حسني ” بسرقة بيت من كلمات أغنية (للّي) للفنان ” محمد منير ” والتي تم طرحها يوم الأربعاء الماضي في التعاون الأول بين حسني الذي كتب كلماتها وقام بتلحينها والكينج .

وأشار عادل صابر إلى قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء لحسم الأمر دون الهجوم أو التجريح في أحد .

وعلى الجانب الآخر رد أكرم حسني على هذا الاتهام عبر حسابه على فيس بوك فكتب قائلا : ” قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية ” للي ” من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد علي الاتهام ده .. ف خلوني أوضح كذا نقطة ” .

وتابع : ” 1 – كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور، وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير علي رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه .. 2 – أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاح مؤقت ” .

وأضاف : ” 3 – تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيت مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي .. 4 – لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 20 بيت اختار منهم الكينج 12 بيت وتم تسجيلهم، فمعتقدش اللي كتب 20 بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها ” .

وواصل أكرم حسني : ” 5 – أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت علي سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين واسدد الرسوم حفظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية ” .

وأكمل : ” فاللي يعمل كده بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده .. 6 – أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية فأنا مش محتاج اسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر .. أنا بعمل ده بحب .. 7 – واخيرا .. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا فحبيت أوضحله ” .