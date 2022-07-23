الموت يفجع الفنانة ” ياسمين صبري “

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 05:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” ياسمين صبري ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة جدتها يوم الخميس الماضي .
فكتبت ياسمين صبري في تغريدتها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت جدتي .. اسألكم الدعاء ” .
يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أشارت في أكثر من لقاء لها عن قوة علاقتها بجدتها الراحلة .
حيث أن جدة ياسمين صبري هي التي تولت تربيتها ومسئوليتها في طفولتها لانشغال والدتها بالعمل بعد انفصالها عن والدها .
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