بصور لها من ظهورها في فيلم تسليم أهالي .. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 05:50 مساءً - نشرت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” صورا لوالدتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من ظهورها في فيلم تسليم أهالي الذي كانت قد شاركت فيه قبل وفاتها .

ووجهت دنيا سمير غانم من خلال هذه الصور رسالة إلى والدتها أعربت فيها عن إشتياقها لها وتقديرها لما قدمته دائما وأيضا والدها الراحل الفنان ” سمير غانم ” من مساندة ودعم لها بهذا الفيلم.

فكتبت دنيا في تعليقها على الصور : ” بحبك يا مامي .. أجمل وأخف دم في الدنيا .. شكرا لوقفتك جنبي في الفيلم انت وبابي حبيبي ” .

وأضافت متوجهة بالدعاء لوالديها الراحلين : ” ربنا يرحمكم يا رب والناس تفضل فاكراكم بالإبتسامة والضحكة اللي من القلب والسيرة الطيبة ” .

وكانت قد أعلنت دنيا سمير غانم في وقت سابق عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي في دور العرض بمصر والوطن العربي والمقرر له يوم 3 أغسطس .

وفيلم تسليم أهالي يشارك في بطولته : دنيا سمير غانم وهشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي .. ومن تاليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي .