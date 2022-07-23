كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 05:50 مساءً - نشرت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” صورا لوالدتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من ظهورها في فيلم تسليم أهالي الذي كانت قد شاركت فيه قبل وفاتها .
ووجهت دنيا سمير غانم من خلال هذه الصور رسالة إلى والدتها أعربت فيها عن إشتياقها لها وتقديرها لما قدمته دائما وأيضا والدها الراحل الفنان ” سمير غانم ” من مساندة ودعم لها بهذا الفيلم.
فكتبت دنيا في تعليقها على الصور : ” بحبك يا مامي .. أجمل وأخف دم في الدنيا .. شكرا لوقفتك جنبي في الفيلم انت وبابي حبيبي ” .
وأضافت متوجهة بالدعاء لوالديها الراحلين : ” ربنا يرحمكم يا رب والناس تفضل فاكراكم بالإبتسامة والضحكة اللي من القلب والسيرة الطيبة ” .
وكانت قد أعلنت دنيا سمير غانم في وقت سابق عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي في دور العرض بمصر والوطن العربي والمقرر له يوم 3 أغسطس .
وفيلم تسليم أهالي يشارك في بطولته : دنيا سمير غانم وهشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي .. ومن تاليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور لها من ظهورها في فيلم تسليم أهالي .. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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