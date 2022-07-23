شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تهنئ نوال الزغبى على أغنيتها الجديدة "استمتعى بنجاحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة هيفاء وهبى، النجمة نوال الزغبى على أغنيتها الجديدة " حفلة" التي طرحتها الأيام الماضية، وغردت هيفاء عبر حسابها على تويتر، قائلة: "استمتعى بنجاحك أيتها المرأة الجميلة" لترد عليها نوال قائلة: "شكرًا حبيبتى".

هيفاء وهبى

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات يوتيوب التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

وصورت نوال الأغنية في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها، وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".