شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى وعصام كاريكا يحييان حفلاً غنائيًا فى تونس .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة هيفاء وهبى والنجم عصام كاريكا، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائيًا في تونس بمنطقة الحمامات، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة الصيف، ويشارك فى الحفل التونسى شمس الدين باشا، ويعد الحفل الذى تعود من خلاله هيفاء إلى تونس وكذلك كاريكا.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أغنياتها بعنوان "تيجى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان غريب، وميكس وماستر سليمان دامين، والكليب من إخراج سالم الترك.

وفى سياق آخر، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذى صورت أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وأحيا مؤخرا عصام كاريكا، حفلاً غنائيًا في مدينة الغرفة يوم ثالث أيام عيد الأضحى، كما احيا حفلاً آخر في الساحل الشمالى رابع أيام عيد الأضحى، وقدم خلال الحفلين باقة مميزة من أغنياته المميزة.