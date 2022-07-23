شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تحيى حفلاً غنائيًا فى السعودية ويشاركها هانى عادل وعزيز مرقة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الأردنية نداء شرارة حفلاً غنائيًا، اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية، ويحل المطربان هانى عادل وعزيز مرقة ضيفى في الحفل للمشاركة خلالها ببعض أغنياتهما.

واحتفلت المطربة الأردنية نداء شرارة بإطلاق كتابها الجديد الذى يحمل عنوان "في روحى نداء"، والتى أهدته لروح شقيقها، شهر مارس الماضى على مسرح الشمس بدولة عمان.

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، أغنية بعنوان "أنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالى"، وهى التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.