شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات طربية تحيى ذكرى 23 يوليو فى دار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة ويحييها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال أطفال الأوبرا تدريب سهير حسين وقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة مساء اليوم 23 يوليو على مسرح النافورة .

وقالت وزيرة الثقافة إن خطط إعادة إحياء وتنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع مستمرة، وأضافت أن ثورة 23 يوليو حاضرة فى وجدان الشعب المصرى باعتبارها مصدرًا للإرادة والإلهام وباعثًا للابداع فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن رعايتها للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة وخلق أعمالاً خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثورى القومى الطامح إلى التنمية والبناء.

تبدأ الاحتفالية بفيلم تسجيلى من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورًا بمراحل الإصلاح الذى تبعها ثم تعزف الفرقة بانوراما وطنية ويشدو وليد حيدر، حسام حسنى، أميرة أحمد، صابرين النجيلي، مؤمن خليل والواعدة بسملة كمال الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير وإحدى مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بنخبة مختارة من الاعمال الوطنية للعمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين والتى واكبت أحداث الثورة وجسدت مشاعر أبناء الوطن تجاهها موسيقي دموع في عيون وقحة، الله يا بلادنا الله، ام البطل، حبايب مصر، لو عديت، ع الدوار، إبنك يقولك يا بطل، دولا مين، صورة، لفي البلاد يا صبيه، يا حبيبتي يا مصر، مصر التي في خاطري، ع الربابة، المصريين، بالأحضان، يا أغلي إسم في الوجود .