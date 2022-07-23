شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ لإيرادات أفلام السينما وتتخطى الـ5 ملايين جنيه ليلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مجموع إيرادات أفلام السينما المعروضة في شباك التذاكر حاليًا لـ 5,220,360 ملايين جنيه ليلة أمس الجمعة، وزعت هذه الإيرادات على 3 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" للنجم تامرحسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام، وتشهد الايرادات ارتفاع ملحوظ، خاصة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وبدء الإجازة.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.