شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بعد ظهورها مع تامر حسنى فى حفله: كنت مخضوضة من العدد جمهورك كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة هنا الزاهد، النجم تامر حسنى، على ألبومه الجديد وحفله الغنائى الذى أحياه أمس الجمعة، معربة عن سعادتها لظهورها معه على المسرح خلال الحفل.

وكتبت هنا الزاهد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مبروك يا تامر على الألبوم الجديد تحفة هيكسر الدنيا إن شاء الله مبسوطة إني كنت معاك على المسرح فى أغنية أنت اختيار من فيلم بحبك مع أني كنت مخضوضة من العدد ده كله ما شاء الله جمهورك كبير مبروك علينا الفيلم ومبروك على الحفلة الكبيرة دي".



هنا

وأحيا النجم تامر حسنى، حفل غنائى، أمس الجمعة، بالعلمين الجديدة، فاجأ النجم تامر حسني جمهوره بظهور هنا الزاهد معه على المسرح، وقال تامر لجمهوره إن هنا الزاهد فنانة كبيرة ولديها موهبة كبيرة، وستصبح أخطر فنانة فى مصر.

عرض فيلم "بحبك" في دور العرض السينمائى، يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى له، والذى قدم من خلالها أولى أفلامه الرومانسية.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.ش