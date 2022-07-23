شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يهنئ زوجته: كل سنة وانتى حبيبتى يا وش الخير.. وأصالة: عندك حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب أحمد سعد، زوجته علياء بسيونى، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم، متمنيًا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالحب والسعادة، مؤكدًا أنها وش الخير عليه.

ونشر سعد، صورة مع زوجته علياء عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا وش الخير"، فيما ردت عليه النجمة السورية أصالة، من خلال التعليقات، قائلة: "عندك حق"، في تأكيد على كلامه بأنها وش الخير عليه.



أحمد سعد

وطرح مؤخرًا الفنان أحمد سعد، كليب أحدث أغنياته "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على اليوتيوب.

أحمد سعد طرح من قبل ثلاث أغنيات من ألبومه "وسع وسع" وهى "عليكى عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 ملايين مشاهدة حتى الآن.. وطرح أيضا أغنية "بنادى عليك"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية "النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.