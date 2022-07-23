شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة.. وآيتن عامر: لا ابعتها لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم تامر عاشور، جمهوره لأغنيته الجديدة "هي الناس" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس ماستر صقر، وهنأه عدد من أصدقائه في الوسط الفني، وكتب له الفنان دياب بالنجاح يا حبيبى، وقال له المطرب رامى جمال: "بالتوفيق يا تيتو"، أما الفنانة آيتن عامر كتبت له:" لا ابعتهالى على الواتس لو سمحت".



تامر عاشور

ومن المقرر أن يبدأ تامر عاشور خلال الفترة القادمة سلسلة من الحفلات الغنائية التى اتفق على إقامتها فى مصر وعدد من دول الوطن العربى، وذلك بعدما أحيا حفلاته فى القاهرة الشهر الماضى، وقدم عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره منها "قولولو سماح" و"كان موضوع" و"خلينى في حضنك" وغيرها.

يذكر أن آخر البومات تامر عاشور البوم في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى هي "تيجي نتراهن"، "تملي"، "احنا الدنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".

وتعاون تامر عاشور في الألبوم مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.