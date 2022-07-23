شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تنضم لأبطال مسلسل "بابا المجال" لـ مصطفى شعبان رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ووقعت سوسن بدر على المسلسل الأيام الماضية بعد ترشيح اسمها من قبيل مخرج العمل.

وتأتى سوس بدر، ثانى المنضمين إلى أبطال المسلسل، حيث تعاقدت من قبلها الفنانة ياسمين رئيس منذ أيام على تقديم دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين تباعًا خلال الأيام المقبل، لاسيما أن الشركة المنتجة ترغب في بدء عمليات تصوير المسلسل منتصف نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.