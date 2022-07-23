في رسالة تهديد .. عمرو مصطفى يهاجم فنان كبير : ” هطلع افضحك وساعتها هتكون نهايتك بجد “

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 03:50 مساءً - وجه الفنان والملحن ” عمرو مصطفى ” رسالة تهديد شن من خلالها هجوما على أحد الفنانين الكبار دون الكشف عن هويته واكتفى فقط بوضع لقب (جدو) له .

وأشار عمرو مصطفى في رسالته إلى أن هذا الفنان يحرض أشخاص على الإساءة إليه ولأعماله كما يعمل على عرقلة مشواره الغنائي وهو الأمر الذي لن يسمح به مصطفى مهددا إياه بفضحه .

فكتب عمرو مصطفى في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” رسالة لجدو .. هتبعت ناس ولجان تشتم علي الصفحة ولا هيهز شعرة مني، فلوس بترميها في الأرض ” .

وتابع : ” هتبعت ناس تقول صوته وحش، ملكش دعوة أنا هغني وصوتي وحش .. هتروح تخلي ناس تسرب الأغاني، هطلع افضحك وساعتها هتكون نهايتك بجد ” .

وأضاف : ” هتجيب عيال بفلوس تعمل فيديوهات إن الأغاني وحشة، هتنجح غصب عنك لأنها من القلب .. هتقول فين المشاهدات هقولك ملكش دعوة أنا بعمل الأغاني لنفسي ومش هدفع فلوس زيك يا جدو علشان الناس تشوفني ” .

وواصل عمرو مصطفى : ” ١٠٠٠٠٠ علي الفيس بوك بشرف أحسن من ملايين مزيفين يا جدو .. وفي الآخر اتقل علشان الجاي صعب .. نسيت إنك بعت ناس للموزعين اللي بشتغل معاهم في الخارج علشان انت قلودة اوي، بس لما تنزل معاهم هفضحك عادي ” .