جنيفر لوبيز بأول صورة بعد زواجها.. ظهرت بإطلالة سوداء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازال خبر زواج الثنائي جنيفر لوبيز، وبن أفليك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز الصحف العالمية.

وفي أول ظهور لها بعد الزواج بأيام قليلة، التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي، أمس الأربعاء، مجموعة صور للنجمة العالمية وهي مُتجهة إلى إحدى الصالات الرياضية؛ حيث ظهرت خلالها بإطلالة سوداء وهي ترتدي خاتم ألماس لافتا.

وكان الثنائي الشهير قد أعلنا بعد 18 عاماً على تعرفهما وارتباطهما الأول، الزواج رسميًا مساء السبت.

ومن المتوقع إقامة حفل زفاف يستمر لعدة أيام، بحسب ما نشره موقع TMZ الذي أشار إلى أن جنيفر وبن أفليك يعتزمان إقامة الحفل خلال الأسابيع المقبلة في منزل يملكه العريس في بلدة رايسبورو الساحلية في جورجيا.

كما سيتضمن الحفل احتفالية خاصة بمناسبة عيد ميلاد جنيفر لوبيز الموافق 24 يوليو.

وترجع العلاقة بين لوبيز (52 عاما) وأفليك (49 عاما) عندما أعلنا اعتزامهما الزواج أواخر عام 2003، لكنهما أجلا خطط الزواج قبل أن ينفصلا أوائل عام 2004، ثم اشتعلت جذوة العلاقة بينهما مجددا العام الماضي.

وقدم أفليك مع لوبيز فيلم “جيجلي” عام 2003، ثم فيلك “جيرزي غيرل” عام 2004. ومر بعض الوقت ثم أعلنا خطبتهما مجددا لكنهما لم يتزوجا. في حين تزوج أفليك من النجمة جنيفر غارنر عام 2005 وأنجبا ثلاثة أطفال وانفصلا عام 2018.

أما لوبيز فقد تزوجت ثلاث مرات، إذ تزوجت لمدة عام واحد (1997-1998) من النجم السينمائي كوبي الأصل أوجاني ناو، ثم تزوجت من مصمم الرقصات والممثل كريس جود عام 2001 وحتى 2003.

غير أن أطول زيجة لها جمعتها بالمطرب مارك أنتوني واستمرت عشر سنوات بعد زفاف في عام 2004، ويجمعهما توأمان -صبي وفتاة- يبلغان من العمر الآن أربعة عشر عاما.