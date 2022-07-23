بعد غياب.. حنان ترك تعود للتواصل الإجتماعي بفيديو من منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك، إلى التواصل مع جمهورها ومتابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة غياب، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو جديد لها، أشعلت به مواقع التواصل، ظهرت خلاله داخل مطبخها وهي تصنع الخبز لعائلتها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها متمنين لها السعادة مع عائلتها.

وكانت حنان قد نشرت منذ يومين على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمود مالك، وجهت من خلالها رسالة إلى الأشخاص الذين يشعرون بالنشوة من التنمر على غيرهم.

وكتبت معلقة على الصورة: “هترتبطي بواحد علشان فلوسه هتلاقي قلبه مفلس حُب.. وأنت هترتبط بواحدة علشان شكلها هتلاقي قلبها مليان قسوة، ساندوتش الفول بيشبع وترابيزة عليها أكل بـ1000 ج بتشبع .. وبطنك مش هتعرف الفرق”.

وأضافت: “لابس هدوم ماركة بتستر جسمك ‎ولابس هدوم من السوق بتستر جسمك.. وجسمك مش هيحس بالفرق، ‏راكب عربية ‎موديل السنة هتقضيلك مشوارك والعربية القديمة برضو هتقضيلك مشوارك.. ‎ورجلك ف الحالتين هترتاح”.

وتابعت: “‏‎البيت الصغير بيسترك والقصر الكبير بيسترك.. ‎وف الأول والآخر مش هناخد حاجة واحنا رايحين ع القبر”.

واختتمت منشورها قائلة: كفاية اهتمام بالمظاهر وكفاية اهتمام بالشكل والفلوس وكفاية نقص وظلم بنطلعه ع الضعيف أو اللي شكله وحش أو اللي مُش معاه.. الشبع ف العين مش ف البطن والغنى ف النفس مش ف الجيب”.